Gal Gadot abre o coração sobre recepção positiva a 'Mulher Maravilha': Momento que jamais esquecerei

26/12/2017 | 18:11



A protagonista de Mulher Maravilha, abriu o coração para a revista Entertainment Weekly no último dia 25 de dezembro. A atriz Gal Gadot, ao ser questionada sobre seu momento favorito no ano, contou uma memória um tanto quanto marcante para ela.

No ano passado, Gadot fez uma aparição em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, porém, a possibilidade de Mulher Maravilha ser gravado, que a traz como atriz principal foi - antes de tudo - considerado um risco para o cenário hollywoodiano. Afinal, poderia mesmo um longa protagonizado por mulheres obter sucesso numa indústria com esse plano de fundo?

- A gente sempre soube que estávamos fazendo algo de especial, mas nunca esperamos ser tão bem recebidos quanto fomos.

Ela ainda desabafou para publicação, que estava nervosa por ser a primeira obra cinematográfica da qual seria o centro das atenções, e relembra:

- Me senti como a garotinha que olha para o monte Kilimanjaro, pensando: Como irei conseguir escalar até o topo?

Gal continua seu discurso sob relatos do dia em que leu as críticas:

- Era uma noite de quinta-feira e eu sabia que eles iriam lançar as críticas às nove horas da noite. Foi a minha primeira experiência dessa natureza. Geralmente, eu não estou no estúdio quando começam a apurar as críticas. Então, coloquei minha filha de seis anos de idade na cama e disse Você precisa dormir, eu preciso trabalhar um pouco hoje a noite. Mas, claro, ela estava bem acordada. Assim, disse a ela Tudo bem, vou pegar meu computador e sento ao seu lado até você pegar no sono.

Trouxe meu computador e comecei a ler as criticas. Fiquei tão animada que liguei para a diretora, Patty Jenkins. E no momento em que telefonei, ela atendeu imediatamente - sequer tocou. Ela estava perguntando sem parar O que está acontecendo? Eu tenho meditado pelos últimos 20 minutos, sem ler nada, literalmente esperando pela sua ligação.

E eu apenas gritava! Ela perguntou se eram gritos de felicidade e respondi É incrível! Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo com a gente agora!

Minha filha, que tem 6 anos de idade, e fez parte da produção, quando você trabalha por tantas horas, seus filhos vem ao set de filmagem e se tornam uma parte do circo, ficou muito entusiasmada.

Me perguntou: O que está acontecendo, mamãe?

Eu disse: As pessoas estão amando o filme. Viu, se você der tudo de si no trabalho e tiver boas intenções, as vezes as pessoas na vida vão apreciar isso.

Gadot terminou sua história contando que sua filhinha pulou em seu colo com lágrimas nos olhos e disse estar orgulhosa da mãe. A atriz, que dá vida à Mulher Maravilha, ressaltou ser um momento que ela jamais poderá esquecer como mãe. Realmente, muito emocionante mesmo, né?