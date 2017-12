Sucesso nos anos 1980, ‘Bebê a Bordo’ estreia em janeiro no Viva

Miriam Gimenes



27/12/2017 | 07:00



A novela Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi, que foi ao ar entre junho de 1988 e fevereiro do ano seguinte, será apresentada pelo canal Viva a partir do dia 15 de janeiro, em dois horários:15h30 e 0h30. Com direção de Roberto Talma, a trama principal gira em torno da relação da pequena Helena, com Ana (Isabela Garcia), Laura (Dina Sfat) e Tonico Ladeira (Tony Ramos). Depois de se envolver em um assalto, para tentar ajudar o marido Zezinho (Leo Jaime), Ana dá à luz dentro do carro de Tonico. Para fugir da polícia, ela deixa o bebê para trás e Tonico passa a cuidar de Helena. Um tempo depois ela reaparece e pega a menina. Mas como ainda se envolverá em muitas confusões, mais uma vez Ana terá que deixar Helena aos cuidados de outra pessoa, que será Laura, sem saber que é a sua verdadeira mãe. Quando descobre que tem uma neta, Laura (este foi o último papel de Dina Sfat) vai lutar pela guarda da criança.