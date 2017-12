Em O Outro Lado do Paraíso, Caetana conta a Laerte segredo que guarda de Sophia

26/12/2017 | 17:10



O Outro Lado do Paraíso está cada dia mais empolgante e ainda reserva muitas emoções para os próximos capítulos da trama. Segundo o jornal Extra, Caetana, interpretada por Laura Cardoso, entrega a Laerte, a quem Raphael Vianna dá vida, que Sophia, papel de Marieta Severo, já se prostituiu e assassinou um homem. Ela deu os detalhes ao relatar:

- Ela andava com um sujeito. Homem casado. Nem sei direito o que ele prometeu, mas ela foi cobrar. E o homem partiu dessa pra melhor...

A amiga de Leandra foi questionada pelo segurança, que tentava entender melhor a história, ao querer saber como havia sido a ocorrência dos fatos. Caetana, no entanto, reforçou:



- Já falei, não sei os pormenores. Mas ela era suspeita, a polícia veio atrás. Ela me implorou ajuda de joelhos. Eu disse que ela tava comigo na hora do crime.

Laerte, curioso com as novas informações, perguntou à ex-proprietária do bordel Pedra Santa se ela havia mentido para a polícia.

- Menti. Eu cuidava das minhas meninas, mas a ingrata sumiu. Nunca mais vi. Agora aparece bem vestida, jeito de rica. Diz que não me conhece.

Ainda na tentativa de conseguir um maior aprofundamento perante a situação, o guarda questiona: - Pode ser outra? Contudo, Caetana é firme na resposta:

- Nunca esqueço um rosto de menina que trabalhou comigo. Inda mais ela. Criminosa! Como eu ia esquecer? Tá mais velha que eu. Mas é ela, sim.

Prosseguindo a cena, a antiga dona continua a ser indagada, dessa vez por Laerte. O até então interessado no dinheiro de Duda, quer saber sobre a identidade da vítima de Sophia. - Qual o nome desse homem que morreu? Só pra eu não esquecer, questiona.

A personalidade de Laura, enfatiza:

- Agenor. Agenor.

E tem mais: Sophia ainda descobre o que é bom para tosse. Clara, ao perceber que a vilã pretende dopá-la para que enlouqueça, dá o troco na mesma moeda: coloca remédio na bebida da ex-prostituta para que ela durma. As consequências desse ato podem ser consideradas um tanto catastróficas.

Em casa, a assassina surta ao perceber que algo aconteceu com ela: - Está tudo rodando. Feito roda gigante. Não consigo ficar parada. Me segura!, grita.

Com isso, Livia, papel de Grazi Massafera, Renato, a quem Rafael Cardoso dá vida, e Tomaz, vivido por Vitor Figueiredo, levam um susto. Sophia, apesar do espanto dos familiares, prossegue:

- Essas cores. Esse barulho horrível. Esses gritos! Tira a mão de mim. Me deixa em paz. Vocês? Quem são vocês? Não chega perto. Não toca em mim.

Renato afirma que Sophia está tendo uma alucinação. Como solução, eles têm a ideia de interná-la. Ela está falando com alguém que não vê, temos que interná-la. Já!, diz.