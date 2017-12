Documentário inédito sobre Sting será exibido dia 1º

Marcela Munhoz



26/12/2017 | 07:00



Com 66 anos, Sting – que foi vocalista e compositor da banda The Police – soma mais de 100 milhões de discos vendidos, 16 Grammy Awards e um lugar no Rock and Roll Hall of Fame. Um pouco sobre sua vida e carreira está no documentário inédito A Free Man, que será exibido a partir do primeiro dia de 2018 no Bis Play e nas plataformas on demand.

Na produção. é possível perceber que atrás da estrela do rock há um intelectual, um homem livre e frágil que usa a arte para expressar seus pensamentos e lutar suas batalhas. Entre elas, a causa ecológica. Após show realizado no Estádio do Maracanã, Sting iniciou viagens pela Amazônia onde conheceu o cacique Raoni. Foi essa amizade que despertou no cantor a vontade de lutar pela natureza.