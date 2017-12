Músicas de Marília Mendonça foram as mais tocadas no Sudeste

Marcela Munhoz



26/12/2017 | 07:00



Não é segredo que a música sertaneja faz sucesso no Brasil há bons anos. Mais uma vez representantes do gênero ficaram nos primeiros lugares de lista divulgada pela Deezer, plataforma global de streaming. Em primeiro lugar no Sudeste está a cantora Marília Mendonça, cujo o álbum Realidade – Ao Vivo Em Manaus, foi o mais ouvido do ano em todo o território nacional.

Na sequência, apareceram Henrique & Juliano, Jorge & Matheus e Maiara & Maraisa. De artista internacional Ed Sheeran ganhou disparado. Também foram mencionados Anitta e os Mcs Kevinho, Livinho e Lan. Coldplay, Maroon 5 e os DJs Calvin Harris, Alok e David Guetta garantiram lugares.

Em outra plataforma de músicas, o Spotify, a preferência sertaneja se confirmou e os artistas praticamente repetiram. Apareceram Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Ed Sheeran, Alok, Maiara & Maraisa, Henrique & Diego e MC Kevinho.

Entre as músicas favoritas estão Shape of You, Hear me Now, Vidinha de Balada, Te assumi pro Brasil, Sua Cara, K.O, Você Partiu Meu Coração, Loka, Despacito e Raspão.