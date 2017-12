Moradores do Jardim Las Vegas celebram pista de skate comunitária

Anderson Fattori



Da necessidade dos moradores do Jardim Las Vegas, em Santo André, em ter mais espaço para a prática de atividades físicas nasceu a SB Skate Plaza. A pista, construída pela comunidade com apoio de empresas privadas, se tornou um dos principais locais do bairro para jovens e adolescentes que amam esportes radicais. Cerca de 200 pessoas entre skatistas, familiares e amigos passaram pelo local nos últimos dias para comemorar um ano da inauguração do espaço.



Se no começo da história, em 2016, parecia tarefa difícil de ser realizada, o projeto saiu do papel depois que os garotos da Skater Boys passaram a procurar apoio na iniciativa privada. Eles conseguiram convencer a Casa Rossi a doar tintas e materiais de construção que mudaram para sempre o cenário do bairro andreense.



Matheus Dorta,16 anos, participou do campeonato disputado no aniversário da pista e conta a alegria de ver o lugar lotado. “É muita satisfação ver todos os amigos e irmãos juntos na pista de skate. Se não fosse a união e o skate por amor, nada disso estaria acontecendo. Estou muito feliz de ter participado do campeonato e ver isso tudo se tornar realidade”, afirma.



Para Marcos Rossi, sócio-diretor da Casa Rossi, a satisfação é a mesma. “Eles precisavam de ajuda com materiais de construção como cimento, tijolos e tintas. Em nossa empresa nós não só vendemos esses produtos como também ajudamos pessoas a realizarem seus sonhos. Então, quando pediram o nosso auxílio, não pensamos duas vezes. O sorriso no rosto dos meninos é a resposta que essa atitude valeu a pena. Foi gratificante ter participado de tudo isso”, explica.



Rafa Lardieri, 24, líder da Skater Boys, comemora a importância dessa conquista para o bairro e para a comunidade: “Há um ano estávamos aqui mesmo planejando esta pista, após muita luta e dificuldades. Agora estamos festejamos o primeiro aniversário deste projeto. Foi um ano de muito trabalho e agora colhemos os frutos. Muito bom contar com a ajuda de empresas que acreditaram em nossa proposta. Estamos realizados”, comenta.