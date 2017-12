Polícia identifica suspeito de assassinar vendedor ambulante em praia do Rio

25/12/2017 | 18:30



A polícia identificou o suspeito de assassinar o vendedor ambulante Odair dos Santos, de 31 anos, na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Segundo a Divisão de Homicídios da Capital, os agentes tentam desde sábado (23) prender Irisvaldo de Souza Santana, conhecido como Iris, de 23 anos.

Santana também vendia cangas na orla do bairro e já é considerado foragido. O crime ocorreu na manhã de sábado (23), nas areias da praia, na altura do Posto 5.

De acordo com as informações da Polícia Militar, dois homens discutiam com a vítima, quando um deles sacou uma arma e atirou quatro vezes contra Odair dos Santos. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as investigações, o motivo do homicídio foi uma disputa pelo ponto de vendas.

A Polícia Civil divulgou a fotografia do foragido para tentar obter informações que ajudem na sua captura.