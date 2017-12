Giba do vôlei se filia ao PSD para atuar na campanha de Ratinho Jr

25/12/2017 | 17:32



O jogador de vôlei Gilberto Amauri Godoy Filho, mais conhecido como Giba, se filiou ao PSD, após Convenção do partido no Paraná, no último dia 11. O atleta foi convidado pelo pré-candidato a governador, deputado estadual Ratinho JR., para ajudar a elaborar a parte de esportes e educação do plano de governo.

Giba era filiado ao PSDB, partido que integrava desde 2013, mas deixou para integrar a equipe do pré-candidato, que é filho do apresentador de TV, Ratinho Jr. foi o primeiro colocado em intenções de voto, segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, em julho.

O campeão olímpico nega a possibilidade de concorrer a um cargo, mas segundo o deputado federal Edmar Arruda (PSD-PR), um dos principais articuladores da campanha de Ratinho, a intenção do PSD é lançá-lo ao Congresso. "Dentro do partido, nós enxergamos o nome dele com uma grande viabilidade para disputar o Senado no Paraná. A gente brinca: vai ter que ser candidato, hein, Giba", diz.

Há ainda a possibilidade de ele sair para a Câmara dos Deputados, segundo o deputado federal Evandro Roman (PSD-PR)."Mais do que a força do atleta, Giba tem a força de um ídolo. Como ídolo, ele tem a possibilidade de agregar muito, porque é, senão o maior, um dos maiores atletas", afirmou.

No entanto, o atleta desconversa a possibilidade de disputar um cargo no Legislativo. Dada como certa, por integrantes do partido, sua participação como secretário em uma eventual gestão de Ratinho Jr., Giba diz que ainda é cedo para falar sobre isso. "A gente vai conversar lá no ano que vem quando as coisas se acertarem", afirmou.

Até setembro passado, Ratinho Jr. era Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, na gestão do governador Beto Richa (PSDB). Nas últimas eleições, Giba apoiou o tucano na disputa.

O engajamento político vem de família: seu pai trabalhou com José Richa (PSDB), ex-governador do Estado e pai de Beto, quando foi prefeito de Londrina, nos anos 1970. A filiação ao PSDB, segundo o atleta, foi "para dar suporte à candidatura do Beto, devido ao meu conhecimento da família Richa".