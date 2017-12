Presos fogem de Bangu, no Rio, usando corda para pular o muro

25/12/2017 | 16:22



Dois presos fugiram do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, usando uma corda, no domingo (24), véspera de Natal. Os detentos estavam presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, uma das cadeias que integram o complexo.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) afirmou que os internos fugiram na tarde de ontem (24) utilizando um corda para pular o muro. "O alarme foi acionado e os guardas chegaram mas os dois conseguiram fugir alcançando a mata que fica atrás da unidade prisional", informou o órgão.

A SEAP acrescentou, por nota, que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias da fuga.