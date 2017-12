Internado em hospital, Papai Noel se emociona ao receber presente de Natal

25/12/2017 | 16:16



Acostumado a distribuir presentes e fazer a alegria das crianças no Natal, o aposentado Augusto Matias Tomaz, de 69 anos, que há 17 se veste de Papai Noel em Santos, litoral de São Paulo, não esperava que, desta vez, fosse ele o presenteado. Vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) na quarta-feira, 20, Tomaz se viu obrigado a suspender as visitas e apresentações que iriam complementar sua renda neste fim de ano.

No domingo, 24, véspera do Natal e ainda no hospital, o Papai Noel se emocionou e chorou ao receber o resultado de uma vaquinha virtual que arrecadou mais de R$ 10 mil em apenas três dias.

Quem tomou a forma do "bom velhinho" e se mobilizou para ajudar o Papai Noel enfermo foi a secretária Cláudia Zanetti, de 44 anos, que se tornou amiga de Tomaz desde que sua filha Jéssica, hoje com sete anos, tinha seis meses. "Foi o primeiro Papai Noel que ela conheceu e, desde então, ela o vê todo ano", disse.

Augusto, mais conhecido como Zico Noel, passou mal em casa, em São Vicente, e foi levado para um hospital da cidade. Com o diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico, ele foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, onde ainda se recuperava nesta segunda-feira, 25.

Familiares contaram que Zico passava o ano todo planejando suas apresentações como Papai Noel. Além de ter "encarnado" o espírito do bom velhinho, ele contava com a grana extra das apresentações num shopping da cidade e das visitas às famílias para complementar a aposentadoria. Como já havia sofrido um AVC anteriormente, ele tinha gastos com medicamentos.

Cláudia soube do drama de Zico e decidiu ajudar, abrindo a vaquinha online com o título "Papai Noel também merece presente" em um site especializado. "Ele se veste de Papai Noel porque precisa do dinheiro e também porque ama as crianças. Quem o conhece, sabe o ser humano incrível que ele é, tanto que as crianças acreditam que ele é verdadeiro, e eu também acredito", justificou.

Segundo ela, o resultado foi surpreendente. Em três dias, o valor arrecadado tinha ultrapassado a meta de R$ 10 mil e a vaquinha, com término previsto para o dia 31, será encerrada com antecedência. "Nosso Papai Noel tem uma legião de fãs e as pessoas prontamente se dispuseram a ajudar", disse. Muitas pessoas se manifestaram pelas redes sociais, formando também uma corrente de orações pela recuperação do doente.

Cláudia esperou a melhora de Zico Noel no hospital para informar sobre o dinheiro, que está em conta aberta em seu nome. Ela foi levar a notícia na companhia da mulher do paciente e conta que, mesmo com todo o cuidado, ele não conteve a emoção. "Ele está com a fala prejudicada, mas entende tudo e ficou muito emocionado, mas também feliz. A gente só quer que ele se recupere bem para que tenhamos nosso Papai Noel de volta no Natal de 2018", disse. A previsão dos familiares é de que Zico receba alta ainda esta semana, mas ele deve permanecer de repouso, em casa.