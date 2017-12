Real Madrid fecha ano disparado no topo do ranking da Uefa; Barça é o 2º colocado

25/12/2017 | 15:55



O Real Madrid fechará 2017 como líder disparado do ranking de clubes da Uefa, que teve a sua última atualização anunciada oficialmente nesta segunda-feira pela entidade que comanda o futebol europeu.

Para determinar as posições de sua listagem, a Uefa leva em conta os resultados conquistados pelos times nos últimos cinco anos, sendo que a equipe madrilenha conquistou três vezes a Liga dos Campeões neste período de tempo.

Com a sua sequência de feitos, o Real ostenta 148 mil pontos na liderança, enquanto o Barcelona é o vice-líder, com 126 mil. Logo atrás do Barça, que no último sábado bateu o arquirrival de Madri por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol, está o Bayern de Munique, em terceiro lugar, com 125 mil.

Em uma outra prova de força dos clubes da Espanha no continente europeu nos últimos anos, o Atlético de Madrid figura na quarta posição, com 122 mil pontos, enquanto a Juventus, da Itália, fecha o Top 5 com 122 mil.

O Paris Saint-Germain, que nesta temporada europeia passou a contar com Neymar após o clube protagonizar a contratação mais cara da história do futebol ao tirá-lo do Barcelona, é o sexto colocado, com 109 mil pontos. O time francês está logo à frente do Sevilla, que possui 108 mil e em três das quatro temporadas anteriores conquistou três títulos da Liga Europa.

O Manchester City, com 97 mil pontos, o Porto e o Borussia Dortmund, com 85 mil cada e o time português à frente da equipe alemã apenas nos critérios de desempate, completam, nesta ordem, o Top 10 do ranking de clubes da Uefa, que contabiliza pontos somados pelos clubes desde o início da temporada 2013/2014.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Uefa:

1) Real Madrid, 148 mil pontos

2) Barcelona, 126 mil

3) Bayern de Munique, 125 mil

4) Atlético de Madrid, 122 mil

5) Juventus, 120 mil

6) Paris Saint-Germain, 109 mil

7) Sevilla, 108 mil

8) Manchester City, 97 mil

9) Porto, 85 mil

10) Borussia Dortmund, 85 mil

11) Manchester United, 81 mil

12) Chelsea, 81 mil

13) Arsenal, 81 mil

14) Benfica, 80 mil

15) Shakhtar Donetsk, 79 mil

16) Napoli, 76 mil

17) Zenit, 75 mil

18) Basel, 69 mil

19) Tottenham, 66 mil

20) Bayer Leverkusen, 66 mil