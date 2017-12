24/12/2017 | 20:09



O presidente Donald Trump e a primeira dama Melania Trump responderam a consultas telefônicas feitas por crianças que desejavam saber onde Papai Noel estava em sua viagem para entrega de presentes em vários países do mundo.

Em aparelhos telefônicos separados da sala de estar da residência presidencial na Flórida, onde estão passando as festas, ambos participaram do programa "Siga o Papai Noel" do Comando de Defesa Aérea da América do Norte (Norad, em inglês).

A um chamado do Estado do Mississipi, Trump previu que o "Papai Noel o tratará muito bem". Para outro da Virgínia que disse querer encontrar blocos de construção embaixo da árvore de Natal, Trump disse ser esse o presente que sempre gostou.

O programa do comando de defesa existe há 60 anos. Várias pessoas atendem telefonemas para informar o trajeto do Papai Noel, o qual pode ser acompanhado em tempo real pela internet. Fonte: Associated Press.