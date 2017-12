Estilista Juliana Marangoni revela as maiores tendências para os maiôs neste verão

24/12/2017 | 14:11



O verão está chegando e já está na hora de turbinar seu armário para a praia! O ESTRELANDO conversou com a consultora de moda e estilo Juliana Marangoni para saber quais as maiores tendências dentro do queridinho da estação: o body!

A começar pela cor predominante tanto nos biquínis, como nos maiôs nesse ano, que celebridades como Kim Kardashian já estão desfilando por aí:

- A gente costuma escolher o mais colorido para o dia, mas agora a tendência é o nude.

Além disso, as transparências vêm com força também na moda praia! É comum ver telinhas que imitam meia arrastão nos bodies. Já deve ter passado pela sua cabeça que talvez a marquinha não fique tão bonita e nossa consultora deixa a dica:

- O grande problema de usar na praia é para quem vai tomar sol, porque a marca não vai ficar tão bacana. Eu aconselho usar em um final de tarde ou até para sair mesmo, com um shorts jeans, alguma sainha ou até em algum passeio de barco.

Por fim, Juliana dá a dica para quem quiser daptar o body em um look a cara do verão. Ela garante que a peça pode ser usada tanto de dia como a noite:

- Tudo depende do restante da composição. Para o dia, um shortinhos jeans, para a noite, uma saia com transparência, uma hot pants, concluiu.