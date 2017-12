Em O Outro Lado do Paraíso, Clara será envolvida em crime de Sophia!

24/12/2017 | 14:11



Laerte será cruelmente assassinado a mando de Sophia, após tentar chantageá-la com a informação de que ela já foi uma prostituta e esteve envolvida na morte de um rapaz. Mas parece que essa história promete ainda mais, já que Clara será envolvida no crime!

Segundo a colunista Patrícia Kogut, a mocinha se deparará com Laerte caído no chão com uma tesoura em seu corpo quando for visitar Duda no bordel. Na inocente tentativa de salvá-lo, ela tentará tirar o objeto e será surpreendida por Duda, que acreditará que ela é a responsável. Ainda assim, a dona do bordel a mandará embora, dizendo que resolverá tudo.

Obviamente, Clara irá correndo para Patrick e Renato, desesperada com a possibilidade de ser presa:

- Eu fui envolvida em um crime. Havia um homem no chão com uma tesoura enfiada no corpo. Ainda nos últimos estertores da morte. Movida por um impulso, tirei a tesoura. Talvez, tenha acreditado que isso o salvaria [...] Eu passei anos em um hospício, não quero passar mais anos em uma prisão.

Depois disso, Renato receberá uma ligação informando que Duda foi presa, após assumir a culpa pelo assassinato. A mocinha apontará que isso é uma injustiça e que pretende ir à polícia contar que entrou no quarto antes dela, quando o homem já estava morto. Alguma dúvida de que seu envolvimento será muito mais que mera coincidência?