Série de comédia Brasil a Bordo, de Miguel Falabella, ganha data de estreia

24/12/2017 | 14:11



O ano já está acabando e em breve 2018 estará entre nós! Com isso, a grade da televisão está com tudo, com algumas atrações programadas para ir ao ar ainda em janeiro. Uma delas é Brasil a Bordo, que irá ao ar a partir do dia 25, às quintas-feiras, logo após o Big Brother Brasil.

O seriado de comédia é assinado por Miguel Falabella e traz direção geral de Cininha de Paula. A trama conta a história da disfuncional família Cavalcanti, dona da Piorá Linhas Aéreas, uma empresa de aviação completamente de má qualidade. A matriarca é Berna, interpretada por Arlete Salles, e seu marido, Gonçalo, é vivido por Luís Gustavo. A equipe ainda é composta pelos comandantes Vadeco, papel de Miguel Falabella, e Durval, personagem de Marcos Caruso.

Todo mundo, acostumado com a boa vida, irá sofrer com a instabilidade econômica do Brasil, que piora ainda mais os negócios mal administrados da família. A situação se agrava quando a Justiça declara a falência da empresa e obriga os Cavalcanti a retomarem às atividades com uma condição: que os funcionários da Piorá também tenham participação no quadro diretor da companhia.

Para assinantes Globoplay, a série está disponível online desde maio desse ano. Para quem acompanha a Globo pela televisão, marque a data na agenda: 25 de janeiro, logo após a nova edição do BBB!