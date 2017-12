Ronaldinho Gaúcho diz que gostaria de ter jogado no Corinthians em sua carreira

24/12/2017 | 13:58



Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Conquistou vários títulos, esbanjou categoria pelos quatro cantos do mundo, mas não teve uma carreira totalmente completa. O craque, que não confirmou sua aposentadoria ainda, revelou que gostaria de ter defendido o Corinthians.

"Eu sempre me imaginei em time com torcida de povão. Corinthians, aquela coisa... Via os jogos do Corinthians, era aquela coisa. Também no Flamengo, no qual tive a felicidade de jogar. Nestes times que têm torcida fanática eu sempre me imaginei", disse o atacante, em entrevista à TV Globo.

Apesar da declaração, o craque garante não sentir saudades do futebol, dando mais um indício de que já tenha se aposentado, embora ainda não tenha anunciado oficialmente o seu adeus aos gramados. Ele ainda afirmou que evita assistir aos jogos de futebol.

"Sou realizado. Não tenho aquela coisa (de precisar ficar assistindo partidas). Às vezes dá saudade de jogar um clássico. Não gosto nem de ver futebol. Nunca gostei de ver. Gosto de ver gols, melhores momentos... Ficar vendo jogo eu não gosto", disse o atacante, que atualmente tem 37 anos.

Ronaldinho voltou a ser notícia recentemente por ter sido convidado para ser candidato ao Senado Federal, por Minas Gerais, pelo PEN (Partido Ecológico Nacional), que deverá ter Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República.