EUA: Trump envia mensagem de Natal para tropas no Catar, Kuwait e Guantanamo

24/12/2017 | 13:34



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou mensagem de Natal as tropas norte-americanas localizadas em várias partes do mundo. Da Flórida, onde passa as festividades, Trump falou por meio de vídeo a membros do exército, das forças navais, aéreas, às forças especiais e à guarda costeira que estão no Catar, Kuwait e na baia de Guantanamo, em Cuba.

Ele agradeceu, em nome dos norte-americanos, e afirmou serem "as melhores pessoas na terra". Trump reiterou agradecimentos ainda à Guarda Costeira por ter salvo milhares de vidas durante a temporada de furacões. O presidente norte-americano frisou que "o coração de cada norte-americano" é agradecido pelo trabalho desempenhado por eles e que pede a Deus que olhe por eles e para suas famílias.