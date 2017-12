Ademir Medici



“Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todo o povo... nasceu para vocês um Salvador” (Lucas 2, 10-11).

Da mensagem enviada à Memória pelo economista Roberto Vertamatti, da Basílica da Boa Viagem, em São Bernardo.

O Diário tornou tradicional publicar, no dia de Natal, uma gravura de presépio de autoria de artista plástico do Grande ABC. A cada Natal, uma gravura de um artista diferente.

Em 1987 o Diário foi além, e publicou - além deste belo quadro do presépio desenhado por Renata Popesko, ilustrativo da Primeira Página – um presépio diferenciado: “Ouvi o clamor deste povo negro”.

O presépio diferenciado foi montado na Matriz da Boa Viagem, em São Bernardo, e o Menino Jesus era um menino negro, numa cidade moderna, com todos os problemas de uma cidade grande, da favela à indústria poluidora.

Entrevistado, o autor do presépio da Boa Viagem, Lourenço Lentini, professor de cursinho de 22 anos, que fazia História na USP, contou que o presépio-protesto não registrou reação contrária.

O Cristo negro, explicava Lentini, nasceu sob a ponte da cidade grande, não muito distante da indústria Poluibrás.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 25 de dezembro de 1987 – ano 30, edição 6634

Manchete – Liberdade de preços reduz prejuízos da Autolatina

Política – Câmara de Santo André rejeita, por unanimidade, pedido de Ribeirão Pires para realização de plebiscito: A Prefeitura de Ribeirão Pires queria anexar a seu território sete loteamentos situados no chamado Corredor Polonês, faixa de terra pertencente a Santo André.

Em 25 de dezembro de...

1917 – Inaugurado o novo estádio do Clube Atlético Paulistano, em plena Rua Augusta, em São Paulo, com dois jogos: Paulistas 9, Cariocas 0; São Paulo 6, Campinas 0.

No jogo principal os astros foram Friendenreich, jogador do Paulistano, e Neco, do Corinthians.

As negociações de paz. Do noticiário do Estadão: reúnem-se, na Polônia, delegados da Alemanha, Áustria, Turquia e Rússia.

