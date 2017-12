Sem entrar em campo, Gabriel Jesus é elogiado por Guardiola após vitória do City

23/12/2017 | 18:45



O Manchester City manteve sua campanha avassaladora neste sábado. Goleou em casa o Bournemouth por 4 a 0 e manteve a liderança e a invencibilidade no Campeonato Inglês. O duelo, contudo, não foi dos melhores para Gabriel Jesus.

Além de começar no banco, na reserva do trio ofensivo formado por Sterling, Agüero e Sané, o atacante brasileiro viu Bernardo Silva, Gündogan e Danilo irem a campo no segundo tempo e, assim, sequer foi utilizado na tranquila goleada.

Mas, mesmo sem utilizá-lo, o técnico Josep Guardiola lembrou do brasileiro após a vitória. E ressaltou que é um privilégio contar no elenco com atacantes como Gabriel Jesus e o argentino Agüero, autor de dois gols neste sábado.

"Em alguns momentos, creio que Gabriel Jesus merece jogar - e também Bernardo Silva e Eliaquim Mangala", comentou o treinador. "Estou muito feliz por ter Agüero e Gabriel Jesus aqui em meu elenco."

Sobre a vitória deste sábado, Guardiola revelou certo espanto por ver os seus jogadores repetirem o bom nível de atuações. "Sempre, você tem dúvidas depois de uma série de jogos se a sua mentalidade está pronta para fazer isto de novo e de novo", apontou. "E é isto o que mais me impressiona nesses garotos: eles estão sempre prontos."