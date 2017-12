Harry Kane faz três e Tottenham derrota o Burnley fora de casa no Inglês

23/12/2017 | 17:32



O atacante Harry Kane mais uma vez foi decisivo para o Tottenham. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, ele marcou três vezes e comandou a vitória do time londrino sobre o Burnley por 3 a 0, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o tranquilo triunfo como visitante, o Tottenham chegou aos 34 pontos e subiu para a quinta colocação. Ultrapassou o próprio Burnley, que permaneceu com 32 e caiu para a sétima posição.

Embora jogasse em casa e iniciasse a rodada melhor colocado, o Burnley pareceu ter se intimidado diante do adversário e foi dominado do início ao fim. Tanto que o primeiro gol saiu logo aos sete minutos: Dele Alli sofreu pênalti e Harry Kane converteu a cobrança.

Mesmo em vantagem, o Tottenham seguiu melhor na partida. E quase ampliou aos 22, quando Moussa Sissoko recebeu sozinho após rápido contra-ataque e ficou cara a cara com o goleiro. O francês teve duas oportunidades para finalizar, mas Nick Pope salvou as duas.

Nada mudou para o segundo tempo. O Tottenham seguiu melhor, desperdiçou boas oportunidades e finalmente ampliou aos 24 minutos, novamente com Harry Kane, agora aproveitando passe de Sissoko.

E, aos 33, para coroar a sua atuação decisiva, ele recebeu na entrada da área, deu bom corte no zagueiro, bateu no canto e fechou o placar. Foi o seu 15º gol na competição, empatando na artilharia com o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.