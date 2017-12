Falta de educação alimenta o preconceito, diz Péricles sobre racismo

23/12/2017 | 17:14



"Eu tenho realmente visto as mais diversas manifestações de preconceito e enxergo tudo com uma certa tristeza. Se eu não fosse quem sou, não poderia entrar em determinados lugares", disse Péricles no programa "Ritmo Brasil", que vai ao ar neste sábado, 23, às 19h30, na RedeTV!.

O cantor afirmou à apresentadora Faa Morena que mesmo tendo uma carreira reconhecida no samba sente que não é bem recebido em determinados ambientes. "Em shopping center, por exemplo, se a gente entra recebe o olhar negativo das pessoas. É a mais pura realidade. O problema está na falta de educação, porque gente educada não faz esse tipo de coisa", contou o sambista.

No palco do Ritmo Brasil, Péricles apresentou músicas de seu trabalho mais recente, que conta com participações de Marília Mendonça, MC Livinho e Djavan.