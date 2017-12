Larissa Manoela faz balanço de seu 2017: - Realizei muitas coisas esse ano!

23/12/2017 | 16:11



Recentemente, Larissa Manoela marcou presença no Feliz Natal - Believe, um evento beneficente organizado pela Instituição Neymar Jr., e que contou com apresentações especiais de Anitta, Claudia Leitte e Wanessa Camargo. Lá, ela fez a primeira aparição oficial ao lado de seu novo namorado, Leo Cidade, e afirmou estar muito feliz neste novo relacionamento.

Além disso, ela explicou a importância de participar de um evento assim e ainda fez um balanço de seu 2017:

- Eu tô muito contente! Quando a gente se une para fazer algo tão lindo, para uma causa tão nobre, dá pra fechar esse ano que não foi muito fácil, mas que todo mundo lutou pra ele dar certo, pras pessoas realmente falarem sobre coisas legais, sobre coisas positivas... acho que não tem preço quando a gente fecha o ano com prosperidade, com amor, falando de coisas boas, e vamos começar o ano com muita fé, perseverança, pra que seja um ano muito gostoso e que as pessoas venham com vontade de começar um ano melhor.

Além disso, ao ser questionada sobre quais presentes ganharia no Natal, a atriz de Fala Sério, Mãe! disse o seguinte:

- Eu recebi tantos presentes, eu tenho tanta coisa maravilhosa na minha vida, e eu nem tenho, acho, nada pra pedir. Realizei muitas coisas esse ano!