Lica e Samantha se beijam e engatam namoro em Malhação - Viva a Diferença

23/12/2017 | 16:11



As festas de fim de ano não devem comprometer a audiência de Malhação - Viva a Diferença! Isso porque a trama promete ficar ainda mais envolvente na reta final de 2017, com o começo de um romance entre Lica e Samantha. Segundo o jornal Extra, o relacionamento entre as personagens de Manoela Aliperti e Giovanna Grigio será tratado com muita delicadeza, sem dar margem para choque do telespectador.

O flerte começará como entre quaisquer dois adolescentes, até que Samantha tomará uma atitude, tascando um beijo em Lica após dizer:

- Acabei de descobrir que sou mais corajosa do que eu pensava. Não sei onde isso vai dar, mas não estou nem aí!

Depois do beijo, Lica procurará Tina, que lhe perguntará o que a amiga achou da atitude:

- Eu? Eu adorei! Achei bem louco e bem sexy!

Enquanto o início do flerte está previsto para a quinta-feira, dia 28, o beijo e o início do namoro só na sexta-feira, dia 29.