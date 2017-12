Em O Outro Lado do Paraíso, Laerte será assassinado por Sophia após chantageá-la!

23/12/2017 | 16:11



O clima promete esquentar nos próximos capítulos de O Outro Lado do Paraíso. Com o apoio de Renato, Clara continua seu intrincado plano de vingança.

Depois de tudo o que já rolou, Laerte também terá um triste fim na novela, sendo cruelmente assassinado por Sophia. O segurança - que antes se envolverá com Duda e a fará revelar seu passado, para então chantageá-la - tentará arrancar dinheiro da mãe de Gael, com a informação de que ela já foi prostituta e matou um homem com quem teve um caso. Mas o ator Raphael Vianna fez questão de recusar o título de vilão, em entrevista ao Extra:

- Assim que Duda chega ao bordel, Laerte percebe que ela não tem as mesmas características daquelas mulheres dali. Ele é experiente, tem bagagem, reconhece que ela é diferente, fica curioso e começa a querer ir atrás de onde vem esse dinheiro que ela tem. Sabe que, de onde veio esse dinheiro, tem mais. Laerte investe em Duda, beija, não desiste de conhecer essa mulher. Prefiro não cravar que ele é um vilão, mas é ambicioso, misterioso e solitário.