Thais Fersoza vai à praia com Melinda e Michel Teló e se emociona

23/12/2017 | 16:11



Thais Fersoza se emocionou ao mostrar um dia da família na praia.

Com Melinda e Michel Teló, a atriz exibiu no Instagram uma manhã cheia de sol e calor, quando pai e filha decidiram entrar no mar. No Stories, ela exibiu os dois na água, de longe, e se emocionou:

Ver seu marido e sua filha brincando no mar... Sabe aquelas imagens que dá vontade de chorar?.

Fofos, como sempre.