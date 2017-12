Aos 44 anos, Letícia Spiller divide segredo da beleza e afirma: - O auge da mulher são os 40

23/12/2017 | 16:11



Letícia Spiller chegou às telinhas como a Paquita Pituxa Pastel, no Xou da Xuxa, em 1989, e, desde então, não sai nem das telas nem da cabeça dos telespectadores, tanto por seu talento quanto por sua beleza, ambos mais evidentes a cada ano que passa. Em conversa com o ESTRELANDO, a atriz de 44 anos de idade confirmou que se considera no auge:

- A experiência te traz uma tranquilidade maior, menos ansiedade e acho que, realmente, o auge da mulher são os 40.

E qual é o segredo de toda essa boa forma?

- Eu acho que se cuidar e se amar. Quando a gente se ama, a gente se cuida. Não é pra ninguém, é pra nós mesmas. Uma boa alimentação, ver se nossos minerais estão em equilíbrio, as vitaminas, ir a um nutricionista. Exercício também é sempre bem-vindo, porque estimula tudo na saúde.

Mãe de dois filhos, Pedro, do casamento com Marcello Novaes, que terminou em 2006, e Stella, filha do diretor de arte Lucas Loureiro, de quem se separou no começo de 2017, Letícia vive postando cliques com os filhos, e Pedro, de 20 anos, chama quase tanta atenção quanto a mãe. Quanto a isso, ela revelou que a família é tranquila, e que um não sente ciúmes do outro:

- Nenhum. Ele é uma gracinha, eu sou suspeita para falar, ele é um bom menino, tenho muito orgulho dele.

Recentemente, ela emendou a novela Sol Nascente com a supersérie Os Dias Eram Assim, e logo após fez várias apresentações musicais com o coletivo de artistas El Camino, que inclui seu namorado, o paraguaio Pablo Vares, com quem ela já se considera casada. No entanto, ao contrário do que a imprensa afirmou recentemente, Letícia não está planejando uma cerimônia tão cedo - ou publicamente:

- Já estou casada. Expressei um desejo e levam ao pé da letra. Se eu fizer [festa de casamento], ninguém vai saber, porque não vai ser uma coisa para a imprensa.

Gente como a gente, Letícia contou que gosta de passar o Ano Novo de branco e que, se pudesse escolher qualquer presente de Natal, escolheria que o Rio de Janeiro saísse da falência!