Miriam Gimenes



25/12/2017 | 07:00



Quem não teve a oportunidade de ir ao cinema ver os filmes Malasartes – O Duelo com a Morte e Entre Irmãs, ambos brasileiros e que estiveram em cartaz este ano, terão agora a oportunidade de assistí-los. É que eles estão na programação de séries da Rede Globo, que têm início amanhã, logo após O Outro Lado do Paraíso. Dividida em quatro capítulos, a primeira série a ser apresentada – que tem cenas inéditas –, será Malasartes, com a história do tradicional personagem do folclore ibero-americano, a personificação do malandro de bom coração, Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa).

Ele enfrenta dois grandes inimigos: Próspero (Milhem Cortaz), que faz de tudo para impedir que sua irmã, Áurea (Ísis Valverde), namore o malandro, e a Morte (Júlio Andrade), que quer tirar férias depois de 2.000 anos e pretende enganar Malasartes para que ele assuma seu lugar. O posto é cobiçado pela bruxa Parca Cortadeira (Vera Holtz) e pelo assistente da Morte, Esculápio (Leandro Hassum). Com personagens deste e do outro mundo se unindo contra ele, Malasartes terá que usar toda a sua esperteza para sair ileso da confusão.

Já Entre Irmãs será apresentada a partir do dia 2 de janeiro. A história se passa na década de 1930, em Tuaritinga do Norte, agreste pernambucano e foi inspirada no livro A Costureira e o Cangaceiro, de Frances de Pontes Peebles. Ela conta sobre a relação das irmãs Emília (Marjorie Estiano) e Luzia (Nanda Costa). A primeira é sonhadora, a segunda, conformada. A diferença de personalidade leva ambas para caminhos diferentes. Emília se casa e vai para Capital, enquanto Luzia se junta a um grupo de cangaceiros. A trajetória das duas é contada em paralelo. Também estão no elenco Júlio Machado, Rômulo Estrela, Cyria Coentro e a andreense Letícia Colin.